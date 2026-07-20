Son Mühür - Küresel enerji piyasalarında ABD-İran geriliminin yol açtığı belirsizlik sürerken, petrol stoklarındaki azalma ve Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisini gündeme taşıdı.

Ne kadar zam gelecek?

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,12 liralık artış bekleniyor. Zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 74,25 liraya, Ankara'da 75,37 liraya, İzmir'de 75,64 liraya, doğu illerinde ise 77,09 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 20 Temmuz 2026

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 65.69 TL

Motorin litre fiyatı: 73.13 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 65.54 TL

Motorin litre fiyatı: 72.98 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 66.66 TL

Motorin litre fiyatı: 74.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 66.94 TL

Motorin litre fiyatı: 74.52 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL