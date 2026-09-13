Son Mühür / YENİ Parti İzmir İl Örgütü’nde bugün kongre takvimi kapsamında ilk seçim heyecanı yaşanıyor. Partinin 24 Temmuz 2026 tarihinde kuruluşunun ardından ilk kez sandık mesaisi verecek YENİ Parti’de, bugün ilçelerde delege seçimleri yapılacak. İlçe başkanlarını belirleyecek ön seçimin ay sonunda gerçekleştirilmesi beklenirken; bugün üç ilçede ise sandık kurulmayacak.

Hangi ilçelerde seçim yok?

Kongrelerde oy kullanabilmek için son üyelik tarihi olan 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla üye sayıları 400’ün altında kalan ilçelerde ön seçim yapılmayacağı ifade edilmişti. Bu nedenle bugün Kiraz, Beydağ ve Kınık’ta sandık kurulmayacak. Üç ilçede kongre süreci ön seçim yapılmadan devam edecek.

İlçelerde uzlaşı sağlanması durumunda tek listeyle, uzlaşı çıkmaması durumunda ise birden çok listeyle delege seçimine gidilecek. Seçimlerin kısa bir sürede tamamlanacağı beklenirken; seçilecek delegeler ise sonrasında yapılacak kongrelerde oy kullanma hakkına sahip olacak.

Ön seçim tarihi ne zaman?

İlçe başkanlarını belirleyecek ön seçimlerin ise tüm üyelerin katılımıyla ayın son haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kesin tarih önümüzdeki günlerde YENİ Parti İzmir İl Örgütü tarafından açıklanacak.