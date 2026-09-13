Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-2 sona eren Alanyaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, rakipleri için zorlu bir karşılaşma olduğunu belirtti.

"Yemememiz gereken 2 gol yedik"

Sarı-kırmızılı ekibin gol yeme sorununa dikkat çeken Stanimir Stoilov, deplasmanda atılan iki golün galibiyet için yeterli olması gerektiğini vurgulayarak "Bizim rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz devam ediyor. Deplasmanda 2 gol bulmamız önemliydi. Bu 2 golle galibiyeti almamız gerekiyordu ama yemememiz gereken 2 gol yedik. Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Biz şu anda yaşadığımız sıkıntıyı iyi biliyoruz, nasıl gidereceğimizi ve ne zaman giderileceğini de biliyoruz." dedi.

"Haftaya çok kritik maça çıkacağız"

Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor mücadelesine de değinen Stoilov, sakat oyuncuların durumuna ve yapılması gerekenlere işaret ederek değerlendirmesini "Haftaya çok önemli, çok kritik maça çıkacağız. Sanırım aynı savunmayla bu mücadeleye çıkacağız. Sakat oyuncularımın döneceğini düşünmüyorum. Kesinlikle çok özgüvenle oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmada çok daha iyi olmalıyız, kolay gol yememeliyiz. Şu ana kadar kolay gollere izin verdik." şeklinde tamamladı.