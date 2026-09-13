Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda yani Alanya'da oynanan Alanyaspor - Göztepe karşılaşmasının ardından statta görev yapan güvenlik güçleri rahatsızlandı.
Alanya Oba Stadı’nda görevli, aralarında çok sayıda jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Maçta dağıtılan kumanya şüphesi
Rahatsızlığın kaynağı statta dağıtılan akşam yemeği. Karşılaşma sırasında görevli personele tavuklu pilav ikram edildi. Maç bittikten kısa süre sonra mide bulantısı ve halsizlik başlayan görevliler, Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Müdahalesi tamamlanan personelin bir kısmı taburcu edildi.
Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu olayı doğruladı. Görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığını tahmin ettiklerini belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak."
Firma hakkında inceleme başlatıldı
Sağlık ekipleri ve yetkili merciler olayın ardından harekete geçti. Yemeği temin eden yemek firmasından numuneler toplandı. Zehirlenmenin kesin olarak tavuktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı laboratuvar tahlillerinden sonra netleşecek.