Ege’nin metropolü İzmir’de gayrimenkul alım-satım dengeleri tarihi bir dönüşüm geçiriyor. Kent merkezindeki konut fiyatlarının ulaştığı seviyeler, yatırımcıyı yeni arayışların eşiğine getirdi. Şehrin dışına doğru genişleyen yeni ulaşım hatları ve büyüme koridorları, arazi piyasasına daha önce görülmemiş bir canlılık kazandırıyor.

Menemen ve Torbalı Aksı Cazibe Merkezi Oldu

Konut sahibi olmanın zorlaştığı İzmir'de, yatırımcılar çareyi çeper ilçelerden toprak kapatmakta buldu. Menemen, Torbalı, Aliağa ve Seferihisar aksında işlemler tavan yaptı. İntikal eden son verilere göre, kent genelindeki tüm mülk satışlarının yüzde 40'ını artık arsa ve araziler oluşturuyor. Vatandaş, hem bütçesini korumak hem de geleceğe prim bırakmak amacında.

Lojistik Bölgelerine Yakın Araziler Prim Yapıyor

İzmir’i çevre illere bağlayan yeni otoyollar, metro ve banliyö hatları arazi fiyatlarını doğrudan tetikliyor. Özellikle sanayi ve lojistik tesislerin yoğunlaştığı bölgelerdeki parseller, değerini kısa sürede katlıyor. Yatırımcılar, altyapısı hazır veya kısa vadeli planlara dahil edilmiş arsalara yönelerek risklerini minimuma indirmeyi hedefliyor.

Hisseli Mülkiyet Riskine Karşı Uyanık Olun

Piyasaya giren yoğun nakit akışı, bazı sorunlu taşınmazların da pazarlanmasına kapı aralıyor. Hisseli tapularda diğer hissedarların haberi olmadan yapılan satışlar ileride büyük hukuki krizler doğurabiliyor. Tek bir parsel üzerinde birden fazla hak sahibinin bulunması, kullanım hakkı tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Resmi Evrak Görmeden Kapora Vermeyin

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Özelmacıklı, arsa alacakların mutlaka belediye ve tapu müdürlüğünden güncel sorgulama yapması gerektiğini belirtiyor. İpotek, haciz veya kentsel dönüşüm şerhi bulunan alanlar ileride baş ağrıtabilir. "Gelecekte imar gelecek" sözlerine güvenmek yerine, yürürlükteki 1/1000'lik plan notlarının incelenmesi şart.

Afet ve Zemin Analizini İhmal Etmeyin

Toprak alırken zemin yapısı ve afet riski gibi kriterler göz ardı edilmemeli. Dere yatağında kalan, heyelan riski taşıyan veya tarım dışına çıkarılması mümkün olmayan araziler, ne kadar ucuz olursa olsun uzun vadede pişmanlık getirebilir. Doğru lokasyon ve sağlam hukuki zemin, arsa yatırımının altın kuralı olmaya devam ediyor.