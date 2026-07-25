Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, Ankara Milletvekili Adnan Beker ile geçtiğimiz aylarda CHP’den istifa edecek milletvekilleri üzerinden girdiği bir iddiayı kamuoyuna açıkladı.

Şamil Tayyar: Takım elbisesine iddiaya girdik

Adnan Beker’in geçtiğimiz haziran ayında 100’ün üzerinde milletvekilinin CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçeceğini savunduğunu ve bu konuyla ilgili takım elbisesine iddia girdiklerini açıklayan Şamil Tayyar, “Sanıyorum Haziran sonuydu. Gazeteci Sinan Burhan’ın ‘106 CHP milletvekili yeni partiye geçecek’ dediği geceydi. O tarihte CHP’de yer alan Ankara Milletvekili Adnan Beker ile aramızda tartışma konusu oldu. Beker, CHP’den 100’ün üzerinde milletvekilinin istifa ederek yeni partiye geçeceğini iddia etti. ‘İstifalar 100’ün altında kalır’ dedim, itiraz etti. Takım elbisesine iddiaya girdik” diye konuştu.

“İstifa sayısı 91’de kalınca günün bir kazananı da biz olduk”

Son olarak, Yeni Parti’ye geçen 91 vekili hatırlatarak, iddiayı kazandığını kamuoyuna duyuran Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘Tek şartım var’ dedi Beker: ‘Kaybedersen televizyonda açıklayacaksın.’ Cevabım netti: ‘Kazanırsam da kaybedersem de açıklarım.’ İstifa sayısı 91’de kalınca günün bir kazananı da biz olduk. İddiamızı alırsak kime hediye edeceğimize bakarız artık”