Son Mühür - Orta gelirli ve ev sahibi olmayan vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyuran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 20 bin konutu kura şartı olmadan satışa sundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, açık satış kampanyasının deprem bölgesindeki 5 ilin de dahil olduğu toplam 64 ilde başladığını belirtti. Kurum, konutların büyük bölümünün tamamlandığını ya da bitme aşamasına geldiğini ifade ederek, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini söyledi. Yeni ve sosyal altyapısı güçlü konutlarda yaklaşık 1 ila 1,5 milyon TL birikimi bulunan kişilerin uygun ödeme koşullarıyla ev alabileceğini dile getiren Kurum, kampanyanın kira fiyatlarını düşürmeyi hedeflediğini kaydetti.
Başvuru şartları neler?
Açık satış kampanyasında başvuru için gelir şartı ya da ikamet zorunluluğu aranmayacak. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve kendisi ya da eşi adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması yeterli olacak.
Fiyatlar belli oldu
Konut fiyatları, bulunduğu il ve dairenin büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. Yüzde 25 indirim uygulanan peşin ödemeli satışlarda 2+1 dairelerin fiyatı 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında değişirken, 3+1 konutlarda bu rakam 2,7 milyon TL’den başlayıp 6,2 milyon TL’ye kadar çıkacak. Taksitli ödeme seçeneğinde ise aylık ödemelerin 18 bin TL’den başlayacağı belirtildi.
Ödeme planı
Kampanya kapsamında vatandaşlara üç ayrı ödeme seçeneği sunulacak. İlk seçenekte konutu peşin satın alanlar yüzde 25 indirim avantajından yararlanabilecek. İkinci ödeme modelinde yüzde 50 peşinat veren alıcılara 72 ay vade ve yüzde 8 indirim fırsatı sağlanacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50’lik peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan kısmı ise 12 ay sonra ödenecek. Geriye kalan tutar için de 60 ay vadeli ödeme planı uygulanacak.
TOKİ 20 Bin konut başvurusu
Ödeme modellerinden birini tercih eden vatandaşlar, peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırdıktan sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalayabilecek. Konut satışlarının 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken, işlemlerin Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yürütüleceği açıklandı.
Hangi şehirlerde yapılacak?
Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı iller arasında Bursa 2 bin 190 konutla ilk sırada yer alırken, Ankara’da 2 bin 62, Hatay’da 1.238, Kahramanmaraş’ta 1.073 ve Malatya’da bin konut satışa çıkarılacak. Projelerin bir kısmı hemen teslim edilebilir durumda olurken, teslim edilmeyen konutların ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine verileceği belirtildi. Konut fiyatlarının ise illere ve daire tiplerine göre değişiklik göstereceği ifade edildi.