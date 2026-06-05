Konut fiyatları, bulunduğu il ve dairenin büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. Yüzde 25 indirim uygulanan peşin ödemeli satışlarda 2+1 dairelerin fiyatı 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında değişirken, 3+1 konutlarda bu rakam 2,7 milyon TL’den başlayıp 6,2 milyon TL’ye kadar çıkacak. Taksitli ödeme seçeneğinde ise aylık ödemelerin 18 bin TL’den başlayacağı belirtildi.

Kampanya kapsamında vatandaşlara üç ayrı ödeme seçeneği sunulacak. İlk seçenekte konutu peşin satın alanlar yüzde 25 indirim avantajından yararlanabilecek. İkinci ödeme modelinde yüzde 50 peşinat veren alıcılara 72 ay vade ve yüzde 8 indirim fırsatı sağlanacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50’lik peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan kısmı ise 12 ay sonra ödenecek. Geriye kalan tutar için de 60 ay vadeli ödeme planı uygulanacak.

TOKİ 20 Bin konut başvurusu

Ödeme modellerinden birini tercih eden vatandaşlar, peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırdıktan sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalayabilecek. Konut satışlarının 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken, işlemlerin Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yürütüleceği açıklandı.

Hangi şehirlerde yapılacak?