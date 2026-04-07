TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik büyük ödül için mücadele eden Fırat Korkmaz hakkında "kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor" soruları sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Fırat Korkmaz hakkında merak edilen tüm detaylar.

Yemekteyiz Fırat Korkmaz kimdir?

Fırat Korkmaz, aslen Diyarbakır doğumlu. Uzun yıllar İzmir'de yaşayan Fırat Bey, profesyonel mutfak dünyasında kariyer yapan bir isim. 18 yıllık alaylı bir aşçı olan Korkmaz, herhangi bir aşçılık okulu yerine tamamen saha tecrübesiyle yetişmiş. Temelden başlayarak mutfağın her aşamasını öğrenen Fırat Bey, sadece Türk mutfağı değil, işi gereği yaptığı yurt içi ve yurt dışı seyahatler sayesinde dünya mutfağına da hakim.

Fırat Korkmaz ne iş yapıyor?

Fırat Korkmaz, mutfak dizaynı alanında faaliyet gösteriyor. Otel projeleri üzerine çalışan Korkmaz, aynı zamanda mutfak şefi olarak da görev alıyor. Profesyonel mutfak tasarımı ile şeflik deneyimini birleştiren Fırat Bey, bu çift yönlü birikimini yarışmadaki yorumlarına da yansıtıyor.

Fırat Korkmaz evli mi?

Fırat Korkmaz evli ve eşi de kendisi gibi aşçılık mesleğinde. Eşinin ailesinin İstanbul Beykoz'da yaşaması nedeniyle sık sık İstanbul'a geldiğini belirten Fırat Bey, mesleki donanımıyla şimdiden diğer yarışmacıların gözünü korkutmuş durumda.

Yemekteyiz 6-10 Nisan haftası yarışmacıları kimler?

Bu haftanın Yemekteyiz yarışmacıları oldukça renkli bir kadrodan oluşuyor. Pazartesi günü Elif Cındık mutfağa girdi. Salı günü Sema Develioğlu, Çarşamba günü Ahmet Bölüç, Perşembe günü Elif Coşkun yarıştı. Haftanın son günü olan Cuma günü ise Fırat Korkmaz mutfakta soluk kesecek.

18 yıllık mutfak tecrübesi ve otel dizaynı geçmişiyle rakiplerinden ayrılan Fırat Bey'in Cuma günkü performansı, haftanın tüm dengelerini değiştirebilecek nitelikte. Bakalım bu deneyimli şef, 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanabilecek mi?