Dönem sonu sınavlarına yaklaşık bir ay kalan süreçte öğrenciler, sınav merkezlerini ve oturum bilgilerini öğrenmek için Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi'ni takip ediyor. Peki AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, yaz okulu sınav tarihi belli mi?

AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre bahar dönemi dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günlerine yayılacak şekilde planlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm ve ders yüküne göre farklı oturumlarda sınava girecek.

4-5 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlanan bahar dönemi ara sınavlarının ardından öğrencilerin final hazırlığı için yaklaşık bir aylık süreleri bulunuyor.

2025-2026 AÖF sınav takvimi nasıl?

Akademik yılın tüm sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

Güz dönemi ara sınavı: 6-7 Aralık 2025

Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 4-5 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı: 9-10 Mayıs 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sisteme yükleniyor. Öğrenciler belgelerine Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebiliyor. Belgede sınav tarihi, saati, bina ve salon bilgileri yer alıyor.

Sınav günü yanlarında sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak zorunlu. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde sınava giriş yapılamıyor.

AÖF sınavlarında oturum saatleri nasıl?

Sınavlar genellikle iki oturum halinde uygulanıyor. Sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te başlıyor. Öğrencilerin sınav salonunda en geç 15 dakika önce hazır bulunması gerekiyor. Sınav başlangıcından 30 dakika sonra gelen öğrenciler salona alınmıyor.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Final sınavlarında başarısız olan ya da notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler için yaz okulu fırsatı bulunuyor. Akademik takvime göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Yaz okulu dersleri tek bir sınavla değerlendiriliyor, bu nedenle yoğun ve planlı bir çalışma süreci şart. Özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için yaz okulu kritik bir fırsat sunuyor.