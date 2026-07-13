Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi PYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesaplarından duyurduğu Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun suikastına yönelik başlayan soruşturma ile ilgili Son Mühür’e değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Özdağ: Yaşanan kaza değil suikast

Büyük Birlik Partisi’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun egemen güçler tarafından suikasta kurban gittiğini aktaran ve Yazıcıoğlu’nun helikopterinde bulunan kara kutuyu söken askerlerin yıllar sonra 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Erdoğan’ın oteline baskın yaptığı aktaran Gelecek Partili Selçuk Özdağ, “Yürütülen bu soruşturmada özellikle İncirlik Üssü’ne yazı yazılarak radar ve uydu görüntüleri istenerek, bu sır perdesi aralanmalıdır. Bizim tahminimiz buradan F16’lar geçmiştir ve helikopteri türbülansa uğratıp düşürmüştür.

Kazanın ardından, Muhsin beyin ölmesi beklendi yardım gitmedi. İkincisi, helikopterin gittikten sonra bu aracın parçalarını sökenler oldu. Helikopterin kara kutusunu söktüler, bu işlemi yapanlar FETÖ mensubu askerler. O askerler yıllar sonra 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kaldığı otele baskın için gittiler. Ayrıca, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in olayla ilgili, 'Aldanırsanız, böyle kurban gidersiniz. Bir Çarşamba günü kurban gidersiniz, bir Cuma günü cenazenize ulaşırlar' şeklinde şifreli ve alçakça sözlerinin kapsamlı bir şeklide irdelenmesi gerekmektedir. Yani bugün bakıldığın bu kaza değil suikasttır. Faili de egemen güçlerdir” şeklinde konuştu.

“Yazıcıoğlu, ABD’yi ve terör örgütü lideri Fethullah Gülen’i düşman görüyordu”

Son olarak, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İzmir’de düzenlendiğini paylaştığı operasyon ile ilgili de konuşan Gelecek Partili Özdağ, adli sürecin tekrardan başlamasının olumlu karşıladığının altını çizerek, merhum Yazıcıoğlu’nun suikastının nedenleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Muhsin Yazıcıoğlu’na yönelik suikastı ile ilgili başlayan soruşturmanın tekrardan başlatılmasını olumlu karşılıyorum. Merhum Yazıcıoğlu, Türkiye’nin iyiliğini isteyen ve bunun için çabalayan bir isimdi, bu yüzden ABD’yi ve terör örgütü lideri Fethullah Gülen’i kendisine düşman seçmişti. Helikopter kazasından önce yakın çevresine özellikle FETÖ hakkında ciddi bir hareket başlatacağını söylediğini biliyoruz. Bu sebeple egemen güçler tarafından hedef alınarak, suikasta kurban gitti”