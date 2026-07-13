Beste Temel / Son Mühür - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 5 kişinin 2009 yılında Kahramanmaraş'ta şüpheli helikopter kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma dosyasında yeni bir hukuki süreç başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla yürütülen operasyonun İzmir ayağında kritik bir isim yakalandı.

Emekli Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya gözaltına alındı

Operasyon kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen baskında, helikopter kazasının teknik ve askeri boyutunu doğrudan ilgilendirebilecek bir şüpheliye ulaşıldı. Ankara merkezli soruşturmanın İzmir ayağında, Emekli Yarbay Kara Pilotu Ebubekir Semih Yüksekkaya emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yüksekkaya'nın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Fatih Bengi – Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı – Balıkesir

Ebubekir Semih Yüksekkaya – Kara Pilot Yarbay – İzmir

Davut Uçum – Kara Pilot Yüzbaşı – Cezaevi

Bekir Çerikçi – Astsubay – İstanbul

Suat Kaplan – Astsubay – Adana

Halil İbrahim Acan – Astsubay – Balıkesir

Aydın Özsıcak – Astsubay – Cezaevi

Ersöz Sağlam – Binbaşı – Antalya

Mehmet Çağlar – Kara Pilot Binbaşı – Antalya

İrfan Yavuz – Kara Pilot Yüzbaşı – Yurt dışı

Recep Ercan – Teknisyen Kıdemli Başçavuş – Ankara

Nedim Bakırhan – Astsubay – Ankara

Nusret Memiş – Astsubay – Ankara

Cemal Şahin – Astsubay – Ankara

Ferudun Seren – Sivil Kaza Kırımında Görevli – Ankara

Şihmehmet Sevdim – Sivil Kaza Kırımında Görevli – Ankara

Kenan Köksal – Sivil Kaza Kırımında Görevli – İstanbul

Kerem Mumcuoğlu – Sivil Kaza Kırımında Görevli – Bursa

Sedat Kılıçarslan – Hava Pilot Albay – İstanbul

Tezcan Kaymaz – Hava Pilot Albay – İstanbul

Ahmet Turhan – Hava Pilot Yüzbaşı – İstanbul

Nihat Biçer – Hava Pilot Albay – İstanbul

Dursun Özmen – Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri – Isparta

İsmail Kaya – Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Polis Memuru – İstanbul

Hikmet Tanıl – Astsubay – Ankara

Melike Sinem Uçum – (Görev belirtilmemiş) – İstanbul

Gülseren Özsıcak – (Görev belirtilmemiş) – Bursa

Ali Armağan – Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Kurmay Albay – İstanbul

Şerife Armağan – (Görev belirtilmemiş) – (Görselde adres bilgisi yer almıyor)

10 ilde eş zamanlı operasyon

Kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan helikopter kazasıyla ilgili dosya, 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda; şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, şans oyunları hesapları üzerinden yapılan yüksek meblağlı transferler ve kısa sürede gerçekleştirilen zincirleme tapu devirleri tespit edildi.

Bu doğrultuda "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" ve "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 29 şüpheli belirlendi. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’daki 30 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin zaten cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bakan Gürlek: "Hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak"

Soruşturmadaki bu önemli gelişmenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek yazılı bir açıklama yaparak adli ve kolluk birimlerinin tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı. Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."