Son Mühür- Bir dönem köşe yazılarıyla muhalefetin en çok takip edilen kalemi olarak dikkati çeken Yılmaz Özdil, özellikle son dönemde muhalefete muhalefet ediyor eleştirilerine göğüs germek zorunda kalıyor.

Özgür Özel'in CHP döneminde Sözcü Tv'nin yönetimine gelmesinin ardından izlediği yayın politikasıyla sık sık Özel ve kurmaylarının eleştirilerine hedef olan Özdil, Sözcü Tv'deki görevine veda etmesinin ardından eleştirilerini sosyal medya platformu üzerinden yayınlarıyla devam ettirmişti.

AK Parti'nin 2002'de iktidar gelmesinin ardından bir dönem ulusalcıların sesi olan ve Atatürk üzerine yazdığı kitaplardan çok, satış politikasıyla eleştirilen Yılmaz Özdil'e yönelik en dikkat çekici yorum yazar Hüseyin Erdemir'den geldi.

Özdil'i, muhafazakar kesimin en popüler figürlerinden biri olan Cübbeli Ahmet'e benzeten Hüseyin Erdemir, Özdil'in kitap satışlarından elde ettiği gelire dikkat çekti.

O kitaptan ne kadar kazandı?



''Yılmaz Özdil, seküler mahallenin Cübbeli Ahmet’idir.'' vurgusunda bulunan Erdemir,

''1881 kitap yazıp imza saatini ise saat 09:05 olarak belirledi. Ama 800 bin dolardan fazla para kazandığını açıklamadı.

Senelerce Atatürk üzerinden sömürü yaparak muhalif camianın kani emdi. Muhalefet varlık yokluk mücadelesi verirken ise saldıranlar arasına geçti'' hatırlatmasında bulundu.