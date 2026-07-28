Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’de sıcaklar bastırırken, kentte kalanlar için nefes alacak alanlar öne çıkıyor. Karşıyaka Belediyesi’nin Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, yaz boyunca serinlemek ve spor yapmak isteyenlerin ana adresi haline geldi.

Kapsamlı bir bakım ve onarım sürecinden geçirilerek sezona hazırlanan tesis, hem bireysel kullanımlara hem de farklı yaş gruplarına yönelik yüzme kurslarına ev sahipliği yapıyor.

Çocuklardan yetişkinlere her yaştan kullanım

1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nun hemen ön kısmında yer alan tesis, yaz spor okulları kapsamında yüzlerce çocuk ve genci ağırlıyor. Bunun yanında yetişkin gruplarına özel programlar, bireysel veya aile üyeliği seçenekleri ve özel ders imkânı da sunuluyor.

Engelli erişimine uygun yapısıyla dikkat çeken havuz, aynı zamanda Karşıyaka Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı yüzücülerine de antrenman sahada imkanı sağlıyor.

Başkan Ünsal'dan tesis daveti

Tesisin her yaştan vatandaşa kapılarını açtığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sağlıklı ve hijyenik koşullarda spor olanağı sunduklarını vurguladı:

"Her yaştan vatandaşımızın nitelikli spor olanaklarına erişebilmesini önemsiyor, çocuklarımızın sporla büyümesini destekliyoruz. Yarı olimpik havuzumuzda yüzlerce vatandaşımızı en çağdaş şartlarda yüzme sporuyla buluşturmaya devam ediyoruz. Yaz boyunca spor yapmak, yüzme öğrenmek ya da antrenmanlarını sürdürmek isteyen herkesi havuzumuza bekliyoruz."

Üyelik sistemleri, yüzme kursları ve ders saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0549 522 02 57 numaralı telefon hattı üzerinden tesis yetkililerine ulaşabiliyor.