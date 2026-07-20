Yaz sıcakları ve yüksek nem oranı, sadece fiziksel yorgunluğa yol açmakla kalmayıp beynin uyku mekanizmasını da olumsuz etkiliyor. Sıcak havalarda uykuya dalma süresinin uzadığını ve derin uyku süresinin kısaldığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, bu dönemde uyku bozukluğu şikayetiyle polikliniklere başvuranların sayısında artış yaşandığını ifade etti. Kalitesiz uykunun günlük performansı doğrudan etkilediğini vurgulayan Dr. Najafaliyev, yaz aylarında sağlıklı bir uyku süreci için dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

"Yaz uykusuzluğunu hafife almamalıyız"

Uykunun yalnızca bir dinlenme süreci olmadığını, beyin sağlığı ve günlük performans açısından kritik bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, "Yetersiz ve kalitesiz uyku; dikkat süresinin azalmasına, öğrenme ve hafıza süreçlerinin olumsuz etkilenmesine, karar verme becerisinde bozulmaya ve reflekslerde yavaşlamaya neden olur. Bu durum iş verimliliğinde düşüşe, sosyal ilişkilerde sinirliliğe, hatta trafik ve iş kazalarında ciddi artışlara zemin hazırlayabilir. Günlük performansımızı doğrudan etkileyen yaz uykusuzluğunu bu yönüyle asla hafife almamalıyız." dedi.

"Oda sıcaklığı 22-24 derece arasında tutulmalı"

Sıcak gecelerde serinlemek amacıyla kullanılan klima ve vantilatörlerin doğru ayarlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Najafaliyev, yatmadan önce ekran kullanımına da dikkat çekerek "Doğru kullanıldığında bu cihazlar uyku kalitesini artırır. Ancak klimanın çok düşük sıcaklıklara ayarlanması veya hava akımının doğrudan kişinin üzerine gelmesi kas ağrılarına ve boğaz kuruluğuna yol açar. İdeal olan, oda sıcaklığının yaklaşık 22-24 derece arasında tutulması, cihazın düzenli bakımının yapılması ve hava akımının doğrudan yatağa yöneltilmemesidir. Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışık melatonin salgısını baskıladığı için yatmadan en az bir saat önce telefon ve tablet kullanımı sınırlandırılmalıdır." şeklinde konuştu

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik nörolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini kaydeden Uzm. Dr. Vusal Najafaliyev, uykusuzluğun kronikleşmesi durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sıcak gecelerde zaman zaman uyanmak veya hafif terlemek normal kabul edilebilir. Ancak uyku sorunları birkaç haftadan uzun sürüyor, sık tekrarlıyor veya günlük yaşamı belirgin şekilde etkiliyorsa alarm zilleri çalıyor demektir. Özellikle yüksek sesle horlama, uykuda nefes durması, sabah baş ağrısı ve gündüz istemsiz uyuklama gibi belirtiler varsa, altta yatan nedenlerin araştırılması için mutlaka bir nöroloji uzmanı değerlendirmesi gereklidir."