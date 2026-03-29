Son Mühür / Avrupa kıtası genelinde milyonlarca insan, 29 Mart 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde bahar döneminin gelişini simgeleyen yaz saati uygulamasına geçiş yapmaya hazırlanıyor. Cumartesi gecesini pazara bağlayan zaman diliminde, saatler 02.00’yi gösterdiğinde bir saat ileri alınarak gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Birçok Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek bu teknik düzenleme, günlük yaşamın ritmini ve uluslararası zaman dilimlerini yeniden belirliyor.

Türkiye ile zaman mesafesi azalıyor

Bu periyodik değişim, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farklarında da dikkat çekici bir daralmaya yol açıyor. Türkiye’nin yıl boyu sabit saat uygulamasını sürdürmesi nedeniyle, Avrupa’daki bu ileri alma işlemi kıta ülkeleriyle olan zaman mesafesini birer saat azaltıyor. Yeni takvimle birlikte Türkiye; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya ve İsveç gibi merkez Avrupa ülkelerinden yalnızca bir saat önde olacak. İngiltere ile olan zaman farkı ise bu düzenlemenin ardından iki saate inecek.

Günlük yaşam ve ekonomi hedefi

Ulaşım ağlarından finans piyasalarına kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyen bu senkronizasyon, özellikle sınır ötesi iş yapan kurumlar ve seyahat planı olan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Hafta sonu gerçekleşecek bu değişimle birlikte, kıta genelinde akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun süre kalacağı bir döneme resmen girilmiş olunacak. Bu durumun hem enerji tasarrufu sağlaması hem de sosyal yaşamın canlanmasına katkıda bulunması bekleniyor.