Son Mühür/ Osman Günden- Bayraklı Belediyesi, Yaşlılar Haftası kapsamında ilçenin hafızasını oluşturan kıdemli vatandaşlar için ilham verici bir etkinlik takvimini hayata geçirdi. Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket eden yerel yönetim; kültürel gezilerden dijital eğitimlere, koruyucu sağlık hizmetlerinden psikososyal destek panellerine kadar geniş bir yelpazede "yaş almış büyüklere" özel bir program hazırladı. Hafta boyunca sürecek bu etkinliklerle, tecrübeli vatandaşların toplumsal hayattan kopmadan, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Ata Anı Evi’nde tarihe yolculuk ve sosyal durak

Etkinliklerin manevi ayağını oluşturan durakların başında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i izlediği stratejik noktalardan biri olan Ata Anı Evi geliyor. Bayraklılı büyükler, bu özel mekanda gerçekleştirilen ziyarette hem kentin tarihsel mirasını yerinde yad etme fırsatı buluyor hem de akranlarıyla sosyal bir atmosferde bir araya gelerek yalnızlık hissini geride bırakıyor. Geçmişle bugünü buluşturan bu nostaljik buluşma, katılımcılara moral depolarken ilçenin kültürel değerlerine olan aidiyet duygusunu da pekiştiriyor.

Dijital çağa uyum ve yerinde sağlık taramaları

Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde yaş almış bireyleri dijital dünyadan mahrum bırakmamayı amaçlayan belediye, Manavkuyu’daki Bahar Evi bünyesinde anlamlı bir eğitim modülü başlattı. Burada verilen dijital okuryazarlık dersleri sayesinde büyükler, akıllı cihaz kullanımı ve internet güvenliği konularında yetkinlik kazanıyor. Eğitimlerin yanı sıra alanında uzman sağlık ekipleri; tansiyon, şeker ve kolesterol gibi temel ölçümleri gerçekleştirerek katılımcıların sağlık durumlarını kontrol altında tutuyor. Ayrıca düzenlenen “İyi Oluş Buluşmaları” atölyelerinde, aktif yaşlanmanın püf noktaları uzmanlar eşliğinde kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

365 gün kesintisiz destek ve sosyal hizmet ağı

Bayraklı Belediyesi’nin yaş almış vatandaşlara yönelik hizmetleri yalnızca özel haftalarla sınırlı kalmıyor. Yılın her günü aktif olan yaşlı destek hizmet hattı ve refakatçi desteği gibi birimler, ihtiyaç duyan her bireyin kapısını çalmaya devam ediyor. Evde kişisel bakım hizmetlerinden medikal malzeme yardımlarına, psikososyal danışmanlıktan düzenli ev ziyaretlerine kadar uzanan geniş hizmet ağı, ilçedeki yaşlı refahını en üst seviyeye çıkarmayı odak noktasına koyuyor. Bu sistematik yardım mekanizması, özellikle kimsesiz veya dezavantajlı durumda olan vatandaşlar için hayati bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Başkan İrfan Önal: "Bu kentin hafızası bizim en büyük değerimiz"

Programın detaylarına ilişkin görüşlerini paylaşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçeye yıllarca emek vermiş büyüklerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı. Başkan Önal, gerçekleştirdiği değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bayraklı’nın sokaklarında izi olan, bu kentin bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan büyüklerimiz, bizim için sadece birer vatandaş değil, yaşayan birer kütüphane ve en kıymetli hazinemizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, onların hayatına dokunmayı ve yalnız kalmalarını engellemeyi asli görevimiz bildik. Yaşlılar Haftası vesilesiyle düzenlediğimiz bu etkinlikler, aslında yıl boyu süren sevgi ve hürmetimizin küçük bir yansımasıdır. Amacımız, her bir ferdimizin huzur ve güven içinde yaşlandığı bir Bayraklı modelini kalıcı kılmaktır."

