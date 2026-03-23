Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların belini büktü. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlayan kritik güzergahta yolculuk maliyetleri tarihi seviyelere ulaştı. İstanbul-İzmir arasında özel işletmeli otoyolları tercih eden sürücülerin karşı karşıya kaldığı tablo, bireysel araç kullanımının vatandaşın sırtına nasıl bir yük olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Yapılan son hesaplamalar, iki büyükşehir arasındaki tek yönlü bir yolculuğun faturasının dudak uçuklatan seviyelere dayandığını gösterdi.

GİŞE VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ BÜTÇELERİ ZORLUYOR

Seyahat masraflarını kabartan en önemli harcama kalemlerinin başında gişe ödemeleri yer alıyor. İstanbul'dan yola çıkarak İzmir'e ulaşmayı hedefleyen vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü geçişiyle başlayan ve kilometrelerce devam eden özel otoyol kullanımı sonucunda ciddi bir mali yükün altına giriyor. Üst üste uygulanan fiyat güncellemeleri, bu hattı kullanan sürücülerin gişelerde ödemek zorunda kaldığı bedelleri tarihi zirvelere taşıdı.

İSTANBUL-İZMİR ARASI YOLCULUK ETMENİN MALİYETİ 6 BİN TL OLDU

İki şehir arasında yapılan yolculuğun maliyetini yükselten en önemli faktörlerden biri akaryakıta peş peşe yapılan zamlar oldu. Ortalama yakıt tüketimine sahip standart bir arcın İstanbul İzmir arasında yaklaşık 450 kilometrelik mesafede harcadığı tutar büyük bir oranda artış gösterdi. Güncel akaryakıt fiyatları, köprü ve yüksek otoyol ücretleri kalem kalem hesaplandığında tek yönlü bir seyahatin maliyeti 6 bin TL bandına ulaştı.