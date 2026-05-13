Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin acı bir haberle sarsıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in annesi Emine Yetişkin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber başta sevenleri olmak üzere çevresinde büyük üzüntü yarattı. Emine Yetişkin için düzenlenecek olan cenaze töreni, 13 Mayıs Çarşamba günü Seferihisar Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirilecek. Merhume, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in annesi Emine Yetişkin'in vefatının ardından, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'tan başsağlığı paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı ileten CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin’in kıymetli annesi Emine Yetişkin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, "Seferihisar Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yetişkin’in kıymetli annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; Başkanımız Sayın İsmail Yetişkin’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ile sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.