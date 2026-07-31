Son Mühür - İzmir'de ziyaretçilerini etkileşimli kültür ve sanat deneyimleriyle buluşturan Yaşar Müzesi, toplumla kurduğu bağı güçlendirmek ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla yürüttüğü “Göz Hizası” turlarını sürdürüyor. Sekiz hafta boyunca her çarşamba düzenlenen ve sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklerde, ziyaretçiler uzman rehberler eşliğinde müze koleksiyonlarını farklı bakış açılarıyla keşfetme fırsatı yakaladı. Yaklaşık 45 dakika süren buluşmalar, katılımcılardan yoğun ilgi görmeye ve olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor.

Müzik, şiir ve hikayelerle “yavaş müzecilik” deneyimi

“Yavaş Müzecilik” yaklaşımı doğrultusunda şekillenen turlarda rehberler, tarihsel süreçleri hikayeleştirme yöntemiyle aktararak eserlerin daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Katılımcılar, koleksiyondaki eserleri incelemelerin yanı sıra bir tablonun anlatımına eşlik eden bir şiir veya şarkı sayesinde sanatı farklı boyutlarıyla deneyimleme imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden turlara tam not

Etkinliğe katılan bir ziyaretçi yaşadığı deneyimi, “Açıkçası çok şaşırdım. Sadece sıradan bir müze gezisi olacağını beklerken aynı zamanda şair olan bir ressamın; Metin Eloğlu'nun şiiriyle karşılaşmak ya da müzisyen olan Mehmet Güleryüz'ün bestelediği bir şarkıyı da bu rehberliğin içerisinde bulmak inanılmaz bir deneyimdi. Bu programı düşünenleri kutluyorum” sözleriyle anlattı.

Bir başka katılımcı ise, “Buraya gelirken içimde büyük bir merak vardı. Bu kadar güzel ve görkemli bir yerle karşılaşacağımı düşünmemiştim, çok güzel bir düzenleme yapılmış. Rehberin sunumundaki bilgi aktarımı da çok başarılıydı. Bu yapıtı şehrimize kazandıran kurumlara çok teşekkür ediyorum. Yaşar Müzesi’nin takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.