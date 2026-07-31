Ecem Ruşitoğlu, turizm sektöründen gelen ve kamuoyu önünde yer almayı tercih etmeyen bir isim. Buna karşın son günlerde hakkındaki soruların sayısı hızla arttı.

Yaşı, memleketi ve evliliğinin akıbeti en çok merak edilen konular arasına girdi. Ancak bu başlıkların bir kısmında doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Tanışma 2015'te bir otelde başladı

İkilinin yolu, 2015 yılında aynı otelde çalışırken kesişti. Meslektaşlık olarak başlayan ilişki kısa sürede farklı bir boyut kazandı.

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliğin ardından çift 2017'de evlendi. Nikâhın ardından Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleştiler ve yaşamlarını bir dönem orada sürdürdüler.

Evlilikten bir kız çocukları oldu. Derin Maya adını verdikleri kızları 2020 yılında dünyaya geldi. Kaşıkçı, yarıştığı dönemde ailesinin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu birçok kez dile getirdi.

Boşanma iddiaları doğrulandı mı?

İkilinin ilerleyen yıllarda yollarını ayırdığı yönünde bilgiler dolaşıma girdi. Ancak boşanmanın hangi tarihte gerçekleştiğine dair kamuoyuyla paylaşılan kesin bir bilgi yok.

Ayrılığın nedenine ilişkin de taraflardan yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan gerekçeler bu nedenle doğrulanmış bilgi niteliği taşımıyor.

Ruşitoğlu'nun güncel medeni durumu da aynı şekilde belirsiz. Evlilik döneminde "Ecem Kaşıkçı" soyadını kullandığı için internette iki isimle birden anılıyor.

Ecem Ruşitoğlu kimdir, eğitimi ne

Ruşitoğlu, mesleki yönelimini erken yaşta turizm alanına çevirdi. İstanbul'daki Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin Ön Büro Bölümünden mezun oldu.

Yükseköğrenimini Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında farklı otellerde staj yaptı.

Kariyerinde ön büro, kurumsal satış ve pazarlama alanlarında görev aldı. Bu deneyim, Eren Kaşıkçı ile tanışmasının da zeminini oluşturdu.

Doğum tarihi ve yaşına ilişkin resmi kaynaklarda doğrulanmış bir veri yer almıyor. Nereli olduğu sorusunun yanıtı da aynı şekilde açıklığa kavuşmuş değil; eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdüğü biliniyor.