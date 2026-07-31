Son Mühür - İzmir Ticaret Odası, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak yeni bir sergiye ev sahipliği yapacak. 3-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlayacak olan "Entropi" Resim ve Fotoğraf Sergisi, yaşamın sürekli değişim ve dönüşümünü sanatın farklı disiplinleri aracılığıyla ele alıyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özkan öncülüğünde hazırlanan sergide; Esin Rüstemoğlu, Hatice Özkan, Hüseyin Rüstemoğlu, Melike Uçku ve Z. Seda Oğurtanı'nın eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Düzen, düzensizlik ve zaman ekseninde görsel yolculuk

Sergi, fizik biliminden sanat alanına taşınan entropi kavramını; doğa, insan, zaman ve dönüşüm ekseninde yorumlayarak izleyiciyi düzen ve düzensizlik, bellek, değişim ve yeniden oluşum üzerine düşünmeye davet ediyor. Her sanatçı, entropiyi kendi özgün anlatım diliyle ele alırken, farklı teknik ve estetik yaklaşımlarla çağdaş sanatın çok katmanlı ifade olanaklarını ortaya koyuyor. İzmir'in kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı amaçlayan "Entropi" Resim ve Fotoğraf Sergisi, sanatın dönüştürücü gücünü keşfetmek isteyen tüm sanatseverleri bu görsel ve düşünsel yolculuğa davet ediyor.