Son Mühür- CHP'den istifa etmesinin ardından yoluna bağımsız devam etme kararı alan Cemil Tugay, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katılmayarak o tarafla köprüleri attığını göstermişti.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde AK Parti'ye geçeceği iddialarının gündemden düşmediği süreç İzmirli gazeteci Yılmaz Özdil'in de gündemindeydi.

Testi kırılmadan uyarmıştım...



Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme iddialarını değerlendiren Özdil,

''Aslına bakarsanız bakın ben bu konuda ne diyeceğimi, yani testi kırılmadan 2 yıl önce dedim zaten. Şimdi kimse kusura bakmasın.



30 Ocak 2024 tarihinde buradan YouTube adresimde anlattım ya. Lafı hiç şey bükmeden anlattım. Dedim ki bakın burada Özgür Özel İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor dedim ya.

Sen dediler AKP'nin köpeğisin falan. Geç bunları.

Tek sevinen Cemil Tugay'dı...



Altını çizerek dinleyin lütfen. 2024 Ocak dedim ki Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmasına Cemil Tugay'dan başka sevinen İzmir'de bir kişi gösteremezsiniz dedim ya.

Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına Cemil Tugay bile çok şaşırmıştır dedim. Yahu atadan, dededen CHP'li olanları CHP İzmir teşkilatından uzaklaştırdılar.



Cemil Tugay anca 2010'dan beri CHP'li.

2010'dan önce CHP üyesi bile değil dedim. Bunu da anlattık ya İzmirli olarak. Guguk kuşu operasyonundan sonra Özgür Özel milletvekili oldu. Cemil Tugay da aynı tarihte CHP üyesi oldu dedim ya. Guguk kuşu operasyonundan önce bunlar CHP'de yok kardeşim dedim ya.

Bunların kurumsal aidiyetleri filan yok dedim. Daha daha söyleyeyim. Yani 2 yıl önce yerel seçimden önce ben bundan anlattım.

E sen gizli AKP'li misin falan. Şimdi ben gizli AKP'li değilim de bunu söyleyenin geri zekalı olduğu kesin.

Değişim ayaklarıyla katliam yaptılar...



Yani Özgür Özel İzmir'de değişim ayaklarıyla katliam yaptı dedim.

AKP'nin ekmeğine yağ sürecek adaylar gösterildi İzmir'de. Bunlar yarın öbür gün CHP'nin başına çok büyük işler açacak dedim ya. Daha açık nasıl söylenir kardeşim?'' diye sordu.

Kim bu çantacı gazeteciler?

''İzmir üzerine hesaplar yapan çantacı gazeteciler var. Bunlar bunlar aday gösterilsin diye CHP seçmenlerini manipüle ediyor. Testi kırılmadan önce ben bunları anlattım'' diyen Yılmaz Özdil,

''Şimdi diyorlar ki çare ne bize çözüm anlat? Kardeşim sana anlatıyoruz çözümü. Sen dinlemiyorsan biz ne yapalım ya?

Özgür Özel'in Cemil Tugay'ı aday göstermesi İzmir açısından katliamdır.

Onu hırsız gazetecilere sorun...



22 yıldır CHP'yi adeta sırtında taşıyan İzmir'i AKP'ye vermek için ellerinden geleni yapıyorlardı.

Başka ilçelere aday olan belediye başkan adaylarını başka ilçeden aday gösteriyorlar. O ilçede oturmayan o ilçeye belediye başkanı yapıyorlar dedim ya.

Şimdi gelmiş testi kırılmış ve şimdi deniyor ki İzmir ne olacak falan.

Onu hırsız gazetecilere soracaksınız artık bu saatten sonra'' hatırlatmasında bulundu.

