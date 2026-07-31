İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri Berk Alver, Defne Hıçkıran, Ali Efe Zıh ve İbrahim Tunay’dan oluşan ‘Port Ekonomi’ takımı, Lojistik Derneği (LODER) ve Slimstock Türkiye iş birliğiyle ilk kez düzenlenen ÜNİ-LODER Tedarik Zinciri Oyunu Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden iddialı ekiplerin yer aldığı çevrim içi yarışmada gençler; stok yönetimi, talep planlama, tedarik süresi yönetimi ve maliyet optimizasyonu gibi kritik alanlarda aldıkları kararlarla jürinin beğenisini kazanarak ikincilik elde etti.

"Uygulama odaklı öğrenme yaklaşımımızın bir sonucu"

Elde edilen başarının bölümde sunulan nitelikli eğitimin bir yansıması olduğunu vurgulayan İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özpeynirci, öğrencilerin hedeflenen analiz ve karar alma yetkinliklerini sahaya yansıttığını belirterek "Sektör ihtiyaçlarını merkeze alan eğitim yöntemlerimiz, iş dünyasıyla kurduğumuz güçlü bağ ve deneyimsel öğrenme modelimizle fark oluşturuyoruz. Port Ekonomi takımımızın stok yönetimi, talep planlama, kriz yönetimi ve maliyet optimizasyonu gibi alanlarda öğrendiklerini başarıyla uygulaması, bu yaklaşımın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Öğrencilerimizi ve başarılarında emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

"Geliştirdiğimiz stratejiler sayesinde başarıya ulaştık"

Bir içecek firmasının tüm operasyonel sürecini simülasyon üzerinden yöneterek yarışan Port Ekonomi takımı öğrencileri ise elde ettikleri deneyim ve dereceye ilişkin duygularını "Geliştirdiğimiz stratejiler sayesinde operasyon sürecini en düşük maliyetle tamamlayarak başarıya ulaşan iki ekipten biri olduk. Yarıştığımız takımlar çok güçlüydü ancak derece alabileceğimize inanıyorduk. Elde ettiğimiz sonuç bizi çok mutlu etti. Bu başarıyı güçlü iletişimimize, stres yönetimimize, takım çalışmasına ve takım ruhumuza borçlu olduğumuzu düşünüyoruz." şeklinde anlattı.