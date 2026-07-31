Son Mühür- Türkiye genelinde 97 esnaf ve sanatkar odasını, yaklaşık 300 bin esnafı ve 70 bin cep telefonu satıcısını temsil eden Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu, sektörde yaşanan eşitsizliklerden söz etti.

Heyet toplandı

Federasyon Başkanı Yusuf Aslantürk ile İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Çetin Akbıyık, Mersin Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Durmuş Ali Demir ve Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yücel Yılmaz'dan oluşan heyet, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'e ziyarette bulunarak çözüm önerilerinde bulundukları bir dosya takdim etti.

“Rekabet kaybı yaşanıyor”

Federasyon Başkanı Yusuf Aslantürk, kredi kartları ile satışa sunulan cep telefonlarındaki taksit yasağını küçük esnafı oldukça zorladığının altını çizerek “Taksit sınırlamaları tüketicinin korunması ve finansal istikrar amacıyla uygulanıyor. Ancak bireysel kredi kartıyla cep telefonu satışına taksit yapılamazken, ticari kredi kartları bu kısıtlamanın dışında tutuluyor.

Her esnafın ticari karta erişimi bulunmadığı gibi, asıl sorun nihai tüketiciye taksit seçeneği sunulamamasıdır. Bu durum müşteriyi taksit imkânı sağlayabilen büyük zincirlere yönlendiriyor. Küçük esnaf, aynı ürünü satmasına rağmen finansman avantajı sunamadığı için doğrudan rekabet kaybı yaşıyor ve pazar payını her geçen gün yitiriyor” ifadelerini kullandı.

“Küçük esnaf kaybediyor”

Mersin Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Durmuş Ali Demir ise “Küçük esnaf, yasal kısıtlamalar nedeniyle cep telefonu satışlarında vade ve taksit seçeneği sunamazken, büyük ölçekli kurumsal yapılar farklı finansal araçlarla bu engeli aşabiliyor. Kredi kartına doğrudan taksit yapılamasa da mağaza içindeki anlaşmalı bankalar aracılığıyla anında bireysel tüketici kredisi kullandırılıyor ve telefon satışları bu yolla taksitlendiriliyor. Kurumsal GSM firmaları da faturaya ek taksit modelleriyle tüketicilere vadeli cihaz satışı gerçekleştiriyor” dedi.

“Eşitsiz rekabet koşulları var”

Küçük esnafın zorluklarından bahseden Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yücel Yılmaz, “Federasyonumuza bağlı odalara kayıtlı cep telefonu ve küçük ölçekli teknoloji esnafı, müşterilerine vadeli satış sunamadığı için pazar payını hızla kaybediyor.

Tüketici, taksit imkanı sağlayan zincir mağazalara ve büyük operatörlere yöneliyor. Pandemi ve sonrasındaki ekonomik dalgalanmalarla ayakta kalmaya çalışan esnafımız, eşitsiz rekabet koşullarında faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bu yöntemler, düzenlemenin ruhunu aşındırırken büyük sermayenin piyasada tekelleşmesinin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

"Talebimiz ayrıcalık değil, eşitliktir"

İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Çetin Akbıyık, eşitsiz rekabetçiliğe vurgu yaparak “Ülke genelinde yaklaşık 70 bin cep telefonu esnafımızın büyük sermayeli işletmeler karşısında ezilmesine seyirci kalamayız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan, büyük marketler ile elektronik zincirlerinin bireysel tüketici kredisi ve benzeri finansman modelleriyle yaptığı satışları taksit kısıtlamaları yönünden yeniden incelemesini bekliyoruz. Talebimiz ayrıcalık değil, eşitliktir.

Kurallar tüm piyasa için aynı biçimde uygulanmalı ya da küçük esnafın müşterilerine sunabileceği güvenli ve denetlenebilir alternatif taksit ve finansman imkanları oluşturulmalıdır. Üyelerimizin pazar payını, emeğini ve geleceğini koruyacak kalıcı bir çözüm için her türlü iş birliğine hazırız. Atılacak adım hem esnafı koruyacak hem de piyasada tüketici lehine kalıcı rekabeti doğrudan güçlendirecektir” diye konuştu.