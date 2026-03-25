İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Operasyonlar kapsamında süreç boyunca çok sayıda isim gözaltına alınırken, gece saatlerinde yeni gözaltı haberleri geldi. Çok sayıda ünlü isim gözaltına alınırken, o isimler dikkat çekti.

Hakan Sabancı ve Fikret Orman da var! Çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Bahar Feyzan tarafından aktarılan bilgilere göre; 6 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında; Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran, Didem Soydan, Kerim Sabancı yer aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir diğer isim olan oyuncu Hande Erçel ise yurt dışında olduğundan henüz gözaltına alınmadı.