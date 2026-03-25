İran’ın sabah saatlerinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Füzenin isabet ettiği anların güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, sokakta büyük hasar meydana geldi.

Füzenin düştüğü an saniye saniye kaydedildi

Tel Aviv’de bir sokağa düşen füzenin patlama anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde patlamanın etkisiyle büyük bir sarsıntı yaşandığı ve çevrede panik oluştuğu görüldü.

Patlamanın etkisiyle araç ters döndü

Füzenin isabet ettiği noktada bulunan bir aracın patlamanın şiddetiyle ters döndüğü dikkat çekti. Çevredeki bazı yapıların ve araçların da zarar gördüğü bildirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırı sonucu en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bölgedeki gerilim sürüyor

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte, Tel Aviv’de yaşanan bu son olay bölgedeki tansiyonun yüksek seyrini koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.