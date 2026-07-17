Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi bisiklet ve yaya ulaşımını kesintisiz hale getirmeyi hedefleyen Alsancak Limanı C Kapısı önü yaya ve bisiklet köprüsü projesi için yeniden ihaleye çıkıyor. İlk olarak 26ralık 2025 tarihinde düzenlenen ancak teklif veren firmanın çıkmadığı ihale, revize edilen takvimle tekrar gerçekleştirilecek. Açık ihale usulüyle düzenlenecek olan ihale 13 Ağustos 2026 perşembe günü saat 10:00'da Kültürpark 3 No'lu Hol İhale salonunda gerçekleşecek. Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek.

Yapım süresi 240 gün

Proje kapsamında Konak ilçesi sınırlarında yer alan Alsancak Limanı C Kapısı önünde 165 metre uzunluğunda, çelik konstrüksiyon yaya ve bisiklet köprüsü inşa edilecek. Bu köprüyle bölgedeki yaya güvenliğinin artırılması ve bisiklet yolu ağının kesintisiz sağlanması amaçlanıyor.

İhale şartnamesine göre sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak. İşin tamamlanma süresi ise yer tesliminden itibaren 240 takvim günü olarak belirlendi. Sadece yerli isteklilerin katılımına açık olan ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek.