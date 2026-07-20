TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Buğra Akçagün, TFF 2. Lig temsilcisi 24Erzincanspor ile anlaşmaya vardı.

İzmir temsilcisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcunun, yeni takımıyla anlaşma sağladığı bildirildi.

Geçen sezon sahada fırtına gibi esti

Geride kalan dönemde sarı-lacivertli formayla oldukça başarılı bir performans ortaya koyan genç oyuncu, teknik heyetin vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Bucaspor 1928 forması altında toplam 21 resmi maçta görev alan Buğra, bu süreçte 1319 dakika süre bularak takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

10 gol, 5 asistlik dev katkı

Özellikle hücum hattındaki skora katkısıyla göz dolduran 21 yaşındaki orta saha, görev aldığı maçlarda skor yükünü çekmeyi başardı.

Sezon boyunca rakip fileleri 10 kez havalandıran yetenekli futbolcu, 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası vererek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.

Resmi sözleşme bekleniyor

Gösterdiği performansın ardından birçok kulübün radarına giren Buğra Akçagün’ün, Erzincan ekibiyle yapılan görüşmelerde son detayları da karara bağladığı belirtildi.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve genç oyuncunun kendisini 24Erzincanspor'a bağlayan imzayı atması bekleniyor.