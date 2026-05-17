Adana merkezli 21 ilde düzenlenen; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da yer aldığı belirtildi.
Çok katmanlı para transferi tespit edildi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital incelemeler, kripto para analizleri ve HTS kayıtları detaylı şekilde incelendi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin, Selahattin A.U. liderliğinde organize şekilde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini elektronik para sistemleri, banka hesapları, sanal POS ağları, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden akladıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında örgütün özel yazılım ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğu, çok katmanlı para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini farklı finansal yöntemlerle dolaşıma soktuğu tespit edildi.
Milyar dolarlık para trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analiz raporları ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar lira ile 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para trafiği ve kara para aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, örgütün ulusal ve uluslararası bağlantıları bulunan profesyonel bir finans suç ağı şeklinde faaliyet yürüttüğünü değerlendirdi.
Soruşturma dosyasında ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisinde dolaştırılması ve katmanlandırılması sürecinde rol aldığına dair güçlü bulgulara ulaşıldığı aktarıldı. Şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik ve bloke işlemlerinin etkisiz hale getirilmesine destek sağlandığı da iddialar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra bazı emniyet personelinin, adli makamlarca verilen yakalama, arama ve gözaltı kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine dair bilgi aktardığı yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.
Kütahyalı'nın hesabındaki 37.7 milyon lira
Savcılık soruşturmasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabının yalnızca pasif şekilde para transferi yapılan bir hesap olmadığı öne sürüldü. Dosyada yer alan bilgilere göre, Kütahyalı’nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira aktarıldığı belirtildi. Aynı yapı içerisinde yer aldığı iddia edilen hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş yapıldığı kaydedildi.
Ayrıca elektronik para ve ödeme kuruluşlarına ilişkin incelemelerde, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluş üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira transfer gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi. Savcılık kaynakları, söz konusu para hareketlerinin örgütün genel işleyişiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel finans trafiği kapsamında görülmediğini belirtti.
Neler yaşandı?
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli olarak 21 ilde 14 Mayıs sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 228 adrese baskın düzenlenirken, Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna yönelik mahkeme kararıyla kayyım atanması ve el koyma işlemleri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulduğu açıklandı.
Öte yandan suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı öne sürülen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Örgüt lideri olduğu iddia edilen Selehattin A.U. ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya götürüldüğü öğrenildi. Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Kütahyalı, gazetecilere “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var, öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.
Sorguda ne dedi?
Emniyette ifadesi alınan şüpheliler arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, suç örgütüyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Kütahyalı ifadesinde, hesaplarındaki para hareketlerinin alacak-verecek ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunarak, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" dedi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu ve gözaltı işlemleri tamamlanan, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.