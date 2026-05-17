Adana merkezli 21 ilde düzenlenen; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da yer aldığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital incelemeler, kripto para analizleri ve HTS kayıtları detaylı şekilde incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin, Selahattin A.U. liderliğinde organize şekilde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini elektronik para sistemleri, banka hesapları, sanal POS ağları, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden akladıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında örgütün özel yazılım ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğu, çok katmanlı para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini farklı finansal yöntemlerle dolaşıma soktuğu tespit edildi.

Milyar dolarlık para trafiği

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analiz raporları ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar lira ile 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para trafiği ve kara para aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, örgütün ulusal ve uluslararası bağlantıları bulunan profesyonel bir finans suç ağı şeklinde faaliyet yürüttüğünü değerlendirdi.

Soruşturma dosyasında ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisinde dolaştırılması ve katmanlandırılması sürecinde rol aldığına dair güçlü bulgulara ulaşıldığı aktarıldı. Şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik ve bloke işlemlerinin etkisiz hale getirilmesine destek sağlandığı da iddialar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra bazı emniyet personelinin, adli makamlarca verilen yakalama, arama ve gözaltı kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine dair bilgi aktardığı yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.

Kütahyalı'nın hesabındaki 37.7 milyon lira