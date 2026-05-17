Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen bir dönem partide milletvekilliği gibi görevler de üstlenmiş olan gazeteci yazar Şamil Tayyar, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin ‘fakirlik belgesi’ alması üzerine süren tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, CHP’li Umut Akdoğan’ı eleştirdi.

“Umut Akdoğan yanlış üzerinde tepinip duruyor”

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin yanlış yaptığını aktaran ve konuyla ilgili CHP Milletvekili Umut Akdoğan’ın tavırlarını eleştiren gazeteci yazar Şamil Tayyar, “Aksaray Milletvekilimiz Hüseyin Altınsoy’un eşi bir yanlış yapmış, kendisi özür dilemiş, dava harcı karara bağlanmış. Bizler de ‘yanlış’ deyip tepki göstermişiz. CHP’li Umut Akdoğan, otomatiğe bağlamış, zafer edasıyla bu yanlış üzerinde tepinip duruyor.” şeklinde konuştu.

“Haberin olsun dünya dönmeye devam ediyor”

Son olarak, CHP’li Umut Akdoğan’a eleştirilerine devam eden Şamil Tayyar, CHP’nin Dallas Çiftliği’ne döndüğünü vurgulayarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşim, partin Dallas Çiftliği’ne dönmüş, pavyon çalışanları belediyelerinizi istila etmiş, Sülün Osman’ın ruhu koridorlarınızda dolaşıyor bir çift laf etmiyorsun. Bireysel yanlışa saplanıp kaldın, partinizde kurumsal çöküş yaşanıyor, Atatürk’ün mirası ağıt yakıyor, oralı değilsin. Biraz da partine sahip çık, yanlışa değil, el insaf. Haberin olsun, dünya dönmeye devam ediyor.”