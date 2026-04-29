Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) kapsamlı bir revizyon yaşandı. HSK Birinci Dairesi’nden yapılan duyuruya göre 34 hakim ve savcının görev yerinin değiştiği açıklandı. Kararname, kurumun resmi internet sitesinden resmen ilan edildi. Kararnameye göre; aralarında İzmir’de görev alan bazı hakim ve savcıların da görev yerleri değişti.

Yeni savcılar atandı

Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan bazı isimler kararnameyle birlikte Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerine savcı olarak atandı. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zümra Yılmaz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne getirilirken, Bakanlık Tetkik Hakimleri Fettah Çavuş, Tahsin Mutlu, Ali Canbolat ve Yurdagül Keskin Yargıtay ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılıkları’nda görevlendirildi.

İzmir’deki isimler de listede

Ege ve Akdeniz’de de çeşitli isimlerin atamaları dikkati çekti. İzmir'de görevli Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi Karşıyaka’da, Beyhan Karakaşlı ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevlendirildi. Antalya’da ise Cumhuriyet Savcıları Behçet Tufan Turan ve Mehdi Özçoban ile Kemer Başsavcısı Gamze Almalı, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerine atandı. Diyarbakır ve Kayseri gibi illerde görev yapan bazı yargı mensuplarının da Antalya ve Gaziantep gibi merkezlerde yeni görevleri belli oldu.

Bakırköy Hakimi Pınar Şafak, aynı adliyede Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atanarak yeni görevine başladı.