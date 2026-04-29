İzmir'de 13 yıl önce bir yılbaşı gecesi hayallerinden koparılan küçük Arif’in dosyası, Adalet Bakanlığı tarafından tekrar açılıyor.

İzmir 49 faili meçhul dosyayla listenin ilk sırasında

Adalet Bakanlığı, yıllardır çözülemeyen dosyaların üzerindeki tozları kaldırmak için harekete geçti. Bakan Akın Gürlek tarafından açıklanan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", Türkiye genelinde yüzlerce dosyayı inceliyor.

Bu kapsamda 75 ilde 638 dosya ve 693 kurban için inceleme aliz süreci başlatıldı. Verilere göre İzmir, 49 faili meçhul dosyasıyla bu listenin başında yer alıyor.

Maganda kurşunu isabet etti

2013’ün ilk dakikalarında Bornova Mevlana Mahallesi’nde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyordu. 11 yaşındaki Arif Dallı, havai fişekleri seyretmek için heyecanla çatıya çıkmıştı. Ancak nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla sevinci yarım kalmıştı.

Ağır yaralanan küçük Arif, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde verdiği 10 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. 13 yıldır, silahı ateşleyen kişi veya kişiler bulunamamıştı.

"Namaz kılıyordum, 'Arif vuruldu' dediler"

13 yıl öncesine ait olay anını anlatan baba Şerafettin Dallı, "Yılbaşı gecesiydi ve kayınpederlerimizdeydik. Tüm akrabalar oradaydı. Sonra, 'Çatıya çıkıp havai fişekleri izleyelim' dediler. Ben evde namaz kılıyordum.

Havai fişekler atılır atılmaz, 'Arif vuruldu' dediler. Hemen alıp hastaneye götürdüm. Arif'in vurulduğunu orada öğrendik. Olaydan 10 gün sonra da Arif'i kaybettik. 13 sene geçti hala katili bulunmadı." ifadelerini kullandı.

"Bizde ne bayram ne yılbaşı hiçbiri yok"

Evladının hayatını kaybetmesinin ardından 13 yıldır evlerinde yas olduğunu dile getiren Dallı, "13 seneyi nasıl geçirdiğimizi bir biz, bir de Allah bilir. Bizde ne bayram ne yılbaşı hiçbiri yok.

Evden bile çıkmıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Bu normal bir ölüm değil. Belirsiz bir olay. Ama inşallah Arif'in katili bu sefer ortaya çıkacak."

"İnanıyorum ki oğlumun olayını aydınlatacaklar"

Son dönemde Türkiye gündemi haline gelen ve detayla incelenen faili meçhul dosyaların ardından Adalet Bakanı'na seslenen acılı baba şu ifadeleri kullandı,

"Haberleri görünce aklıma hep oğlum geliyor. İnşallah Adalet Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak. İçimde öyle bir his var. Sürekli bu olayı kimin yaptığını düşünüyoruz.

Herkes yıllardır bir şey söylüyor. Ancak kesin olan hiçbir şey yok. İnanıyorum ki oğlumun olayını da aydınlatacaklar. Lütfen bizim olayımızın da üstüne düşsünler."