Son Mühür - Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla hem İsrail’e destek verdi hem de Türkiye’ye yönelik küstahça sert ifadeler kullandı. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve olası halefi olarak görülen Kainerugaba’nın çıkışları dikkat çekti.

İsrail'e 100 bin asker gönderecekmiş...

Muhoozi Kainerugaba, İsrail’e verdiği desteği açıkça dile getirerek Uganda ordusunun bu doğrultuda göreve hazır olduğunu söyledi. Dini vurgular yapan Kainerugaba, İsrail’i “Kutsal Topraklar” olarak nitelendirerek askeri destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Kainerugaba, “100 bin Uganda askerini İsrail’de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa’nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız” sözlerini kullandı.

Türkiye için aşağılık ifadeler...

Muhoozi Kainerugaba, açıklamalarının devamında Türkiye’yi doğrudan hedef alarak Ankara’yı “asıl sorun” olarak nitelendirdi. Türkiye ile yaşanan gerilimin ayrıntılarına girmeyen Kainerugaba, sert bir dil kullandı.

Tehdit etti

Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye süre vererek diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini öne sürdü. Açıklamasında, Ankara’nın gerekli adımları atmaması halinde 30 gün içinde tüm ilişkilerin sonlandırılabileceğini belirterek, “Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.

''Minimum 1 milyar dolar...''

Muhoozi Kainerugaba, olası bir diyalog süreci için Türkiye’den mali talepte bulunduklarını belirterek, görüşmeler başlamadan önce Ankara’dan en az 1 milyar dolar istediklerini açıkladı. Kainerugaba, “Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.