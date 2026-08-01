Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz''

İstanbul’un yapı stokunu yenilemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarısı Bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız Ev Sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

''Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz''

Dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına nefes aldırmayı hedefleyen yeni kiralık sosyal konut modelinin detayları Erdoğan, "Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak.

Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." diyerek müjdeyi verdi.

''Kredi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz''

Esnaf ve sanatkârlar için de müjdeli haberler veren Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Hazine destekli krediler 1,5 milyona çıkarılacak. Yeni limitlerimizin esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun. Bir diğer müjdemiz ise, Esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum."