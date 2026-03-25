İzmir’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, 10 hektarlık alana 15 bin fıstıkçamı ve mavi servi fidanı dikildi. Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa kamu yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yangın sonrası rehabilitasyon çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da çıkan yangında büyük zarar gören Yakaköy’de, 154 hektarlık ormanlık alan için başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda zarar gören ağaçlar temizlenerek toprak hazırlığı yapıldı. 48 hektarlık sahada doğal gençleştirme amacıyla 350 kilogram tohum ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca 18 hektarlık alanda Doğal Vejetasyonu Geliştirme Projesi uygulanırken, 79 hektarlık bölgede ise toplam 72 bin fidan toprakla buluşturuldu.

“Ağaçlandırmada yüzde 90’ın üzerine çıkacağız”

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, iklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı ve insan kaynaklı ihmallerin ormanlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Elban, geçen yıl yaşanan yangınların ardından hızlı bir şekilde rehabilitasyon çalışmalarına başlandığını ifade ederek, “Ağaçlandırma çalışmalarında yüzde 80’in üzerine ulaştık. Sezon tamamlanmadan bu oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar da yangından etkilenen tüm alanları yeniden ağaçlandırmış olacağız” dedi.

Vatandaşlara yangın uyarısı

Orman yangınlarının sadece doğal yaşamı değil, aynı zamanda kamu kaynaklarını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Elban, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Önümüzdeki aylarda sıcaklıkların artmasıyla riskli döneme girileceğini belirten Elban, “Ne zaman ihmalkar davranırsak yangınlarla karşılaşıyoruz. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

İzmir genelinde 100 bin fidan dikilecek

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ise kent genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, İzmir’in 23 farklı noktasında toplamda yaklaşık 100 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, yangınlardan etkilenen alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Program, yapılan konuşmaların ardından edilen dua ve katılımcıların fidan dikimiyle sona erdi.