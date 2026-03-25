SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Torbalı ilçesinde 11 Mart günü eşi Aylin Güler’i (30) dördüncü katın balkonundan iterek ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Okan Güler hakkındaki şok detaylar ortaya çıktı., Güler'in hakkında açılan bazı davaların devam ettiği öğrenilirken, Mağdur vekili Avukat İbrahim Kambur’un suç ortağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan , daha sonra Adli denetimle serbest bırakılan Atılım E.hakkında uyuşturucu madde satmak ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.



Avukat İbrahim Kambur: İtirazda Bulunacağız'

Olayın ardından tutuklanan Okan Güler İile suç ortağı olduğu gerekçesiyle göaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Atılım E.hakkında şok detaylar ortaya çıktı. Güler hakkında bazı avaların olduğu ve bu davaların sürdüğü öğrenilirken, Avukat İbrahim Kambur, müvekkilinin maruz kaldığı dehşetin buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtti. Avukat Kambur, Atılım E.hakkında daha önce uyuşturucu ticareti ile FETÖ üyeliğine hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyled. Avukat İbrahim Kambur, Adli denetim şartıyla serbest kalan Atılım E.nin tutuksuzluğuna itirazda bulunacaklarını da ekledi.

Zehir Tacirliğinden FETÖ'ye Kadar Kabarık Sicil

Avukat İbrahim Kambur’un olaydan suç ortağı olduğu iddia edilen Atılım E.nin İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı, özellikle gençleri hedef alan bir "torbacı" yapılanması içinde olduğu öne sürdü. Kambur, Atılım E.nin FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu ve örgüte finansal destek sağladığını iddia ederek TCK 314/2 maddesi kapsamında yargılanmasını talep etti. Zanlının sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na ve devlet kurumlarına yönelik sistematik hakaretlerde bulunduğu, bu paylaşımların dosyaya delil olarak sunulduğu bildirildi.

Sinsi Tuzak:'Eşini Yalanla Ölüme Götürmüş

Torbalı'da infial yaratan olayda; Okan Güler’in, şiddet gördüğü için babasının evine dönen eşine ulaşmak için arkadaşıyla "kızını görme" bahanesiyle bir plan yaptığı, zorla eve götürdüğü Aylin Güler’i darp ettikten sonra balkondan ittiği ileri sürülüyor. Avukat İbrahim Kambur, suç makinesi haline gelen bu şahsın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.