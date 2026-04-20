İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretler ve görüşmeler İzmir'in gündemini oluşturuyor. Bu kapsamda; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, AK Parti İzmir İl başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret etti. Ziyaret, Bayraklı'da bulunan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleşti.

Ziyaretin ardından AK Parti İzmir İl başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Saygılı paylaşımında, "İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sn. Yalçın Ata’yı İl Başkanlığımızda ağırladık.

Nazik ziyaretleri vesilesiyle 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın davetiyesini kendilerinden teslim aldık.

Gerçekleştirilecek Genel Kurul’un, kıymetli esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor; birlik ve beraberlik içinde nice güzel çalışmalara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.