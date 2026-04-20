İzmir emniyeti, Konak’ta yasaklı madde tacirlerine yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Bir ev adeta yasaklı madde fabrikasına dönüştürülürken, düzenlenen baskın sonucunda hem düzenek bozuldu hem de çok sayıda zehirli madde tespit edildi.

Mahalle arasında gizli sera!

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik ekipleri tarafından ortak olarak yürütülen operasyon sonucunda, yasaklı madde üretimi yapılan bir adres deşifre edildi. Ev polisin radarına girerken, dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi göründüğü ancak içerisinin özel bir sera sistemine dönüştürüldüğü tespit edildi.

Yasaklı madde tacirlerine ağır darbe

Ekiplerin evde gerçekleştirmiş olduğu detaylı arama sonucunda; çok sayıda yasaklı madde, satışa hazır halde yasaklı maddeler ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı!

Bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıktı. Çıkarıldığı mahkemece "yasaklı madde ticareti ve imalatı" suçlarından tutuklandı.