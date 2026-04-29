Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Nisan tarihli hava tahminlerine göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) başta olmak üzere; Antalya’nın iç kesimleri, Isparta’nın doğusu, Mersin’in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısı, Kastamonu’nun güneyi, Çankırı’nın doğusu, Çorum’un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek. Ayrıca Bingöl, Batman, Siirt, Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yağışların Van’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor. Bununla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusundaki kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunduğu uyarısı yapıldı.

İzmir ve Ege hava durumu

İzmir ve Ege bölgesi için ise haftasonuna kadar yağış beklenmiyor. 3 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde beklenen sıcaklıklarla birlikte, İzmir ve Ege bölgesinde parçalı bulutlu sıcak bir hava hakim olacak.

29 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutlu

İZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – °C, 26°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – °C, 28°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR – °C, 25°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – °C, 19°C – Parçalı bulutlu

DÜZCE – °C, 20°C – Parçalı bulutlu

KASTAMONU – °C, 15°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – °C, 22°C – Parçalı bulutlu

RİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutlu

TRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – °C, 24°C – Parçalı bulutlu

VAN – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – °C, 18°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – °C, 28°C – Parçalı bulutlu