Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Nisan tarihli hava tahminlerine göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) başta olmak üzere; Antalya’nın iç kesimleri, Isparta’nın doğusu, Mersin’in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısı, Kastamonu’nun güneyi, Çankırı’nın doğusu, Çorum’un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek. Ayrıca Bingöl, Batman, Siirt, Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Öte yandan yağışların Van’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor. Bununla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusundaki kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunduğu uyarısı yapıldı.
İzmir ve Ege hava durumu
İzmir ve Ege bölgesi için ise haftasonuna kadar yağış beklenmiyor. 3 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde beklenen sıcaklıklarla birlikte, İzmir ve Ege bölgesinde parçalı bulutlu sıcak bir hava hakim olacak.
29 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – °C, 26°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – °C, 28°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 25°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – °C, 19°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE – °C, 20°C – Parçalı bulutlu
KASTAMONU – °C, 15°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – °C, 22°C – Parçalı bulutlu
RİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutlu
TRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 24°C – Parçalı bulutlu
VAN – °C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – °C, 18°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 28°C – Parçalı bulutlu