İzmir’in Karabağlar ilçesinde önemli bir hamleye imza atıldı. İklim kriziyle mücadele çerçevesinde hazırlanmış olan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) önemli bir aşamayı daha geçti. Karabağlar Belediyesi öncülüğünde ilerletilen çalışma, 15 aylık yoğun bir sürecin ardından tamamlandı.

4 bin saatlik emek!

Karabağlar Belediyesi’nin tamamen kendi bünyesindeki teknik kapasite, çalışanlarının emeği ve gönüllü akademik katkılar çerçevesinde yürüttüğü SECAP süreci yaklaşık 4 bin saatlik çalışmayla tamamlandı. Yetkililer tarafından planın hazırlık sürecinde kamu bütçesine ek bir mali yük getirmediğinin altı çizildi.

Enerji verimliliği ve emisyon azaltımı!

SECAP çerçevesinde; enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi hedefler ön plana çıktı.

Emisyonlarda yüzde 20 düşüş!

Belediye yetkilileri tarafından planın teknik detayları da aktarıldı. Karabağlar’da kişi başına yaklaşık 5,1 ton CO₂ eşdeğeri emisyon hesaplandığı ifade edildi. Bu çerçevede 2030 yılına kadar emisyonların yüzde 20 oranında azaltılması planlanıyor.

Ulaşım ve bina sebepli emisyonların ilçede en yüksek orana sahip olduğu ifade edilirken, eski yapı stoku ve fosil yakıt kullanımı da başlıca risk faktörü olarak öne çıktı.

9 sektör, 27 eylem alanı!

Hazırlanan plan çerçevesinde iklim kriziyle mücadele amacıyla 9 farklı sektör ve 27 ayrı eylem alanı yapıldı.

“Adil ve dirençli bir kent inşa ediyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, toplantıda açıklamalarda bulundu. Kınay, iklim krizi ve afet yönetiminin artık günlük yaşamın bir parçası haline geldiğinin altını çizdi.

Kınay tarafından Karabağlar’da yürütülen çalışmaların bilimsel veri ve katılımcı anlayış çerçevesinde sürdüğü belirtildi. Kınay ayrıca, “Halktan yana, adil ve dirençli bir kent inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Afet risk analizleri tamamlandı

Kınay tarafından tüm mahallelerde kapsamlı risk analizlerinin yapıldığı ifade edilirken; deprem, sel, heyelan ve kuraklık gibi risklerin bilimsel verilerle ortaya konulduğu ifade edildi.

“Aynı zamanda sosyal adalet sorunu”

Başkan Kınay, konuşmasında iklim krizinin sosyal boyutuna da değindi. Kırılgan grupların bu süreçten daha fazla etkilendiğine dikkat çeken Kınay, iklim adaletinin, kent ve yaşam adaletiyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.