İzmir'in köyleri arasında Şirince, Sığacık, Birgi, Bademler, Barbaros ve Germiyan en bilinenleri. Bu köyler her biri farklı bir karakter taşıyor; kimisi şarap ve taş evleriyle, kimisi tiyatrosu ve sanat etkinlikleriyle, kimisi de balıkçı kimliğiyle öne çıkıyor. Peki ilçelere göre hangi köyler dikkat çekiyor, isimleri neler?

İzmir'in en güzel köyleri hangi ilçelerde?

Selçuk'a bağlı Şirince, listenin başında yer alıyor. Taş döşeli sokakları, badanalı Rum evleri, meyve şarapları ve butik konaklarıyla yıllardır şehrin en bilinen turistik durağı. Ödemiş'in Bozdağ eteklerindeki Birgi ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde. Çakırağa Konağı, ahşap cumbalı evleri ve asırlık çınar ağaçlarıyla bambaşka bir atmosfer sunuyor.

Seferihisar'a bağlı Sığacık, Cittaslow felsefesinin yansıdığı bir balıkçı kasabası. Sığacık Kalesi, Cumartesi pazarı ve Teos Antik Kenti yakınlığı sayesinde gezginlerin uğrak yeri. Çeşme'ye bağlı Germiyan ise slow food akımının izlerini taşıyor; köy kahvesi, hafta sonu pazarı ve organik ürünleriyle tanınıyor.

Urla ve Karaburun köyleri neler?

Urla'nın köyleri başlı başına bir liste oluşturuyor. Bademler Köyü, Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna ev sahipliği yapan kültürel bir nokta. Köy meydanında her pazar yöresel pazar kuruluyor, Mayıs ayında ise Bademler Tiyatro Şenliği düzenleniyor. Barbaros Köyü 292 nüfusuyla küçük bir yerleşim ama festival enerjisi ve sanat etkinlikleriyle gündemde. Balıklıova ve Özbek ise sahil köyü kimliğiyle öne çıkıyor; özellikle Akkum Limanı'ndaki balık kantosu hafta sonları hareketli.

Karaburun yarımadasındaki Mordoğan, Sazak, Kösedere ve Badembükü gibi köyler yarımadanın bakir koylarına açılan kapılar. Foça'nın eski balıkçı havasını koruyan köyleri de bu rotaya dahil edilebilir.

Bergama, Tire ve Ödemiş köyleri

Şehrin iç kesimlerine doğru gidildiğinde tarımsal karakteri ağır basan köyler karşımıza çıkıyor. Bergama'ya bağlı köyler antik kent çevresinde yer alıyor; Kınık ve Dikili'nin köyleri ise zeytin ve mandalina üretimiyle biliniyor. Tire ve Ödemiş'te ise pamuk, üzüm ve incir tarımı yapan onlarca köy bulunuyor.

Çeşme'ye bağlı Ildır da unutulmaması gereken bir köy. Erythrai Antik Kenti'nin hemen yanında konumlanan bu köy, "Fatmagül'ün Suçu Ne" gibi dizilere set olarak hizmet etti. Ünlü filozof Platon'un "Dünya'da görülebilir en güzel günbatımı Erythrai'dadır" sözüyle ölümsüzleşen bir konuma sahip. Resmi kayıtlarda artık mahalle olarak geçseler de bu yerleşimler, İzmir'in kırsal kimliğini canlı tutmaya devam ediyor.