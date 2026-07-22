Ticaret Bakanlığı, yüzde yüz vize onayı veya hızlı vize randevusu gibi vaatlerle tüketiciyi kandıran şirketler için düğmeye basarken, saç çıkardığını iddia eden yanıltıcı sağlık reklamlarını da affetmedi. Vize başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli, garantili vize reklamlarına hangi cezalar geldi ve Reklam Kurulu kararlarının arka planında neler yaşandı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Yurt dışı planı yapan binlerce kişinin arama motorlarında en sık yaptığı sorguların başında "vize başvurusu nasıl yapılır", "hızlı vize randevusu" ve "vize garantisi veren acenteler" geliyor. Özellikle son aylarda vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve zorluklar, bazı aracı firmaların bu durumu kötüye kullanmasına kapı araladı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicinin çaresizliğini kazanca çevirmeye çalışan şirketleri yakın takibe aldı. İnternet üzerinde "yüzde yüz vize garantisi", "kesintisiz destek" veya "garanti çözüm" sloganlarıyla umut dağıtan kurumlar, hiç beklemedikleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Yetkililer sadece vize hilelerini değil, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan sözde mucizevi kozmetik ürünlerini de tek tek tespit etti.

VİZE BAŞVURUSUNDA YÜZDE YÜZ ONAY GARANTİSİ VEREN FİRMALARA NE OLDU?

Reklam Kurulu, gerçekleştirdiği 371. toplantısında vatandaşların en çok mağdur olduğu aracı kurum reklamlarını masaya yatırdı. Yapılan kapsamlı incelemelerde tam 6 farklı şirketin, vize sürecinde insanlara kesin sonuç alacakmış gibi bir algı yarattığı ortaya çıktı. Kurul yetkilileri, hiçbir danışmanlık firmasının konsoloslukların vereceği karara etki edemeyeceğini ve asla onay garantisi sunamayacağını altını çizerek vurguladı. Vatandaşı bilerek yanıltan bu 6 firmanın reklamları, acil bir önlem olarak üç aya kadar tamamen durduruldu.

BİLİMSEL DAYANAĞI OLMAYAN SAÇ ÇIKARAN SPREY REKLAMLARINA HANGİ CEZA KESİLDİ?

Kurulun radarına takılan bir diğer önemli vaka ise sağlık alanındaki asılsız vaatler oldu. Sosyal medyada ve e-ticaret sitelerinde sıkça karşımıza çıkan, "her 10 günde 2 bin yeni saç kökü" veya "saç kökleri uyku halinden çıkıyor" gibi son derece iddialı cümleler kuran bir saç spreyi markası incelemeye alındı. Uzman raporları, bu tarz gösterişli söylemlerin hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmadığını net bir şekilde kanıtladı. Daha önce de benzer konularda uyarılmasına rağmen aynı yalan beyanlarla tüketiciyi aldatmaya devam eden ilgili firmaya, yasaların elverdiği en üst sınırdan idari para cezası kesildi.

TİCARET BAKANLIĞI REKLAM KURULU 2026 YILINDA NE KADAR CEZA KESTİ?

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın cebine ve sağlığına göz diken fırsatçılara karşı yürüttüğü mücadelenin 2026 yılına ait çarpıcı bilançosunu da kamuoyu ile paylaştı. Yılın sadece ilk yedi ayında toplamda 21 binden fazla dosya titizlikle incelenip karara bağlandı. Dini duyguları sömüren, sahte sağlık beyanlarında bulunan ve tüketiciyi aldatan tüm reklamlara toplamda 185 milyon liranın üzerinde ceza yağdı. Yetkililer, internetten alınan hizmetlerde abartılı vaatlere karşı her zaman şüpheci yaklaşılması konusunda vatandaşları uyarıyor.