İspanyol moda devi Inditex'in bünyesinde barındırdığı popüler markalarda uyguladığı geleneksel yaz indirimleri, alışveriş tutkunları için yılın en cazip dönemlerinden birini oluşturuyor. Yaz gardırobunu yenilemek isteyen tüketiciler, sevdikleri ürünleri uygun fiyatlarla dolaplarına ekleyebilmek için markalardan gelecek resmi tarih açıklamalarına odaklandı. Hem online kanallarda hem de fiziksel mağazalarda geçerli olacak bu büyük kampanya günleri için beklenen haber nihayet geldi. Peki, 2026 Inditex yaz indirimi hangi gün başlıyor? İndirim ilk olarak mağazalarda mı yoksa internette mi geçerli olacak? Inditex nedir? İşte ayrıntılar...

INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran 2026 dönemine ait kampanya takvimine göre, beklenen yaz indirimi ilk olarak online satış kanallarında tüketicilerin karşısına çıkacak. İnternet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden yapılacak online alışverişlerde indirim dönemi 24 Haziran itibarıyla başlayacak.

MAĞAZALARDA INDITEX İNDİRİMİ BAŞLADI MI?

Sepetlerini internet üzerinden doldurmak yerine ürünleri görerek ve deneyerek almayı tercih edenler için mağaza indirimleri bir gün sonra devreye girecek. Fiziksel mağazalardaki büyük yaz indirimi 25 Haziran 2026 tarihinde kapılarını açacak. Alışveriş tutkunları bu tarihten itibaren reyonlardaki indirimli etiketlere ulaşabilecek.

INDITEX NEDİR?

Inditex (Industria de Diseño Textil Sociedad Anónima), sektöre ilk adımını 1963 yılında attı. Başlangıçta bir tekstil ürünleri üreticisi olarak faaliyete geçen Inditex, yıllar içinde büyüyerek bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın tercih ettiği birçok popüler giyim markasını yöneten dev bir moda grubuna dönüştü. Inditex bünyesinde yer alan markalar ise şöyle:

Zara

Pull&Bear

Bershka

Massimo Dutti

Stradivarius

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Zara Home

Lefties