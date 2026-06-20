Altay'da şirketleşme sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisselerini 2025 yılı Temmuz ayında yatırımcı sıfatıyla devralan Vahdettin Heyal, şirketi kulüp yönetimine devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpte yatırımcı arayışları sürerken, Heyal'ın yaptığı açıklamalar şirketleşme sürecinin geleceğine ilişkin yeni bir kapı araladı.

“Başkan Kanlı ile görüştü”

Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın geçen hafta kendisini aradığını belirten Vahdettin Heyal, görüşmede şirket hisselerinin yatırımcı bulunması halinde devredilip devredilmeyeceğinin sorulduğunu ifade etti. Heyal, "Altay'ın geleceğine dair önünü açacak her hizmeti yapacağımı kendisine ifade ettim. Bu süreçte kulüpte olan çekimizi de iade etmelerini rica ettim" dedi.

“Maddi karşılık beklemeden devrederim”

Kendisiyle iletişime geçen genel kurul üyelerine de aynı yanıtı verdiğini belirten Heyal, Altay'ın menfaatlerini ön planda tuttuklarını söyledi. Heyal, "En az onlar kadar Altay sevdalısıyım. Altay'ın geleceğini ipotek altına alacak hiç bir kararın altına imza atmam. Yatırımcı hazır olduğunda tüm maliyetlerini karşıladığım şirketi hiç bir maddi karşılık beklemeden seve seve devrederim" diye konuştu. Vahdettin Heyal, Altay'ın mevcut borçlarını ödemesi halinde yeni sezonun ortalarında transfer yasağını kaldırabileceğini de dile getirdi. Şirketleşme sürecinde yetki sahibi olan Altay yönetiminin, şirket hisselerini alarak A takımın yarışmacı haklarını bu şirkete devretmeyi planladığı öğrenildi.

“1 milyar liralık borç”

Şirket devrinin gerçekleşmesi halinde kulübün yaklaşık 1 milyar TL seviyesindeki borcunun şirket tarafından üstlenileceği belirtildi. Altay'da şirketleşme sürecinin nasıl şekilleneceği ve yeni yatırımcı konusunda atılacak adımların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.