Olay, 25 Şubat’ta Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Öğle saatlerinde alışveriş için mağazaya gelen bir kadın, bebeğinin aniden nefes almakta zorlandığını fark edince panik yaşadı.

Aile bireylerinin telaşlanması üzerine mağazada bulunan iş yeri sahibi Cemil Aslan durumu fark ederek hızla müdahalede bulundu.

Heimlich manevrası hayat kurtardı

Bebeğin boğazına bir cismin kaçtığını anlayan Cemil Aslan, zaman kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucu bebeğin boğazına kaçan ambalaj parçası çıkarıldı.

Cismin çıkarılmasıyla birlikte bebeğin nefesi normale dönerken aile büyük bir rahatlama yaşadı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Rengi değişince durumu anladım”

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Cemil Aslan, kasada çalıştığı sırada bebeğin yakınlarının panik içinde seslendiğini söyledi.

Aslan, “Kasadaydım ve işimle ilgileniyordum. Bebeğin babaannesi yanındaydı, bebek arabasındaydı. İlk olarak o annesine seslendi. Annesi gelince panikleyip bağırmaya başladı. Ben de hemen yanlarına gittim” dedi.

Aldığı eğitim sayesinde müdahale etti

Bebeğin yüz renginin değiştiğini görünce boğazına bir şey kaçtığını anladığını belirten Aslan, soğukkanlı davranarak müdahale ettiğini ifade etti.

Aslan, “Rengi değişince boğazına bir şey kaçtığını fark ettim. Daha önce lise ve üniversite yıllarında bu konuda eğitim almıştık. Hemen Heimlich manevrası uyguladım. Müdahale sonrası ambalaj parçası çıktı ve bebek yeniden nefes almaya başladı. Daha önce hiç uygulamamıştım, ilk kez yaptım” diye konuştu.

Kameralara yansıdı

Mağazada yaşanan kısa süreli panik ve ardından gelen kurtarma anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin hızlı müdahalesi ve bebeğin nefes almaya başlamasıyla yaşanan rahatlama anları yer aldı.

