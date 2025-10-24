Son Mühür - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB), milisler ve polis birimleriyle birlikte ülke genelinde ve Karayip Denizi kıyılarında 72 saat sürecek askeri tatbikatların başlatıldığını açıkladı. Maduro, “Tatbikat 72 saat sürecek; tüm kritik noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişilerle görüştüm ve kıyılardaki savunma noktalarının korunması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesini emrettim” ifadelerini kullandı. Devlet televizyonu VTV’nin aktardığına göre tatbikatlar, Zulia eyaletinden Sucre eyaletine kadar uzanan kuzeybatıdan kuzeydoğuya tüm kıyı şeridini kapsıyor.

AA’nın haberine göre Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de açıklamalarda bulundu. Lopez, ordunun halihazırda kıyılarda konuşlanmış durumda olduğunu ve en yüksek hazırlık seviyesinde bulunduklarını vurguladı. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) Venezuela’da rejim değişikliği hedeflerine ulaşamayacağını ifade eden Lopez, şunları dile getirdi:

"Kara yollarında keşif operasyonları, hava gözetimi, araştırma ve elektronik izleme operasyonları, drone kalkışları, Venezuela kıyılarının bazı bölgelerinde amfibi operasyonlar ve ayrıca ülkenin kıyı bölgelerinin bazı kısımlarında polis yoğunluğu ve güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Yaptığımız tüm eylemler, tekrarlıyorum, Karayipler’de konuşlandırılmış askeri tehdidi önlemek ve etkisiz hale getirmek, bölgeye yönelik bu açık tehdide karşı durmak ve ülkeyi içten gelebilecek herhangi bir istikrarsızlık girişimine karşı korumak amacıyladır"

Neler yaşandı?

Trump, daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılması amacıyla bir kararname imzalamıştı. ABD, ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltılar ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun Venezuela’da operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı engellemeye hazır olduğunu duyurmuştu. Trump, Venezuela yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, ülkenin ABD’ye göçmen gönderdiğini ve eski Başkan Joe Biden yönetiminin buna bilerek izin verdiğini ileri sürmüştü. ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle hedef alması ise hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere yol açmış, yapılan saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğu öne sürülmüştü.