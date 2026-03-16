Son Mühür- Vena Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen konkordato davasında mahkeme önemli bir karar verdi. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/825 esas numarasıyla görülen dava kapsamında şirket ve şirket yetkilisi Murat Güvenal için 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

Mahkemenin verdiği kesin mühlet kararıyla birlikte şirketin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik konkordato süreci resmen devam edecek. Bu süreçte şirketin mali durumunun incelenmesi ve alacaklılarla yapılacak müzakerelerin yürütülmesi amacıyla bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Komiser heyeti görevlendirildi

Mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiser heyetinde şu isimler yer aldı: Bünyamin Sinci, Murat Şahin, Aynur Gülsüm Marasalı Komiser heyeti, konkordato sürecinde şirketin mali faaliyetlerini denetleyecek, alacaklıların taleplerini inceleyecek ve konkordato projesinin uygulanabilirliğine ilişkin rapor hazırlayacak.

Alacaklılara 15 günlük bildirim süresi

Mahkeme kararına göre şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını konkordato komiserliğine bildirmeleri gerekiyor. Bildirimlerin yalnızca PTT aracılığıyla APS, taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması isteniyor. Alacak bildirimlerinde alacağın dayanağını gösteren fatura, çek, senet, makbuz, cari hesap dökümleri ve benzeri belgelerin asılları veya onaylı örneklerinin dilekçeye eklenmesi zorunlu tutuldu.

Süreyi kaçıran alacaklılar oy kullanamayacak

İlan metninde ayrıca, 15 günlük süre içinde alacak kaydı yaptırmayan alacaklıların, alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yer almıyorsa konkordato projesinin görüşüleceği toplantıya katılamayacağı ve oy kullanamayacağı da belirtildi.