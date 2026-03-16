Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, zorlu geçen kış şartlarının ardından kentin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı seferberliği tatil bölgelerine taşıdı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların merkez üssü, Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm ilçesi Çeşme oldu. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki trafik yükünü hafifletmeyi ve sürüş konforunu artırmayı hedefleyen ekipler, kritik noktalarda asfaltlama ve yenileme mesaisine hız kazandırdı.

Alaçatı Atatürk Bulvarı’nda büyük dönüşüm

Çeşme turizminin kalbi olarak nitelendirilen Alaçatı’da, ulaşımın en yoğun olduğu noktaların başında gelen Atatürk Bulvarı kapsamlı bir değişimden geçiyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki bu stratejik güzergâh, belediye ekiplerinin gece gündüz süren hummalı çalışmasıyla tamamen yenileniyor. Hem araç trafiğini daha güvenli bir yapıya kavuşturmak hem de yayalar için konforlu bir yürüyüş alanı oluşturmak amacıyla bölgeye toplamda 14 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Modern mühendislik teknikleriyle yürütülen bu çalışma, bölgenin estetik dokusuna da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Reisdere ve mahalle sokaklarında yenileme seferberliği

Büyükşehir’in çalışma sahası sadece şehir merkezleriyle sınırlı kalmıyor; Yarımada genelinde mahalle mahalle yayılan bir onarım programı uygulanıyor. Bu kapsamda Reisdere Mahallesi’nin ana omurgasını oluşturan 6001 Sokak’ta, yaklaşık 2 kilometrelik bir hatta köklü bir revizyon yapılıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış eski yolu tamamen kazıyan ekipler, bölge sakinlerine modern standartlarda bir ulaşım imkânı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Reisdere’nin yanı sıra Sakarya ve 16 Eylül mahallelerinde de önceden tespit edilen sorunlu noktalara anında müdahale edilerek, ilçenin yol kalitesi üst seviyeye taşınıyor.

Yaz sezonuna hazır ve güvenli ulaşım

Kış aylarında görülen rekor yağışların yol açtığı deformasyonları hızlıca gidermeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’yi turizm sezonuna eksiksiz hazırlamak için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Turistlerin ve yerel halkın ulaşım güvenliğini ön planda tutan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, saha ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmaların takvimden sapmadan tamamlanması için canla başla çalışıyor. Modernize edilen yollarla birlikte Çeşme, bu yaz ziyaretçilerini çok daha konforlu bir ulaşım altyapısıyla karşılamaya hazırlanıyor.

