Son Mühür/ Merve Turan- Menemen Belediyesi, yerel yönetimlerin sadece yol ve kaldırımdan ibaret olmadığını kanıtlayan bir eğitim hamlesine imza attı. İlçede anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar uzanan destek zinciri, binlerce öğrencinin hayatına dokundu.

Sınav kapısında simit, sırada dijital yayın

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, bugünün ekonomik şartlarında pek çok aile için hayati önem taşıyor. Menemen Belediyesi de tam olarak bu noktada devreye girdi. Dar gelirli ailelerin çocuklarına sağlanan çanta ve kırtasiye destekleri, dönemin başında velilere derin bir nefes aldırdı. Ancak iş burada bitmedi.

Sınav maratonundaki 8 ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan 10 bin adet dijital eğitim paketi, gençlerin kaynak kitap yükünü hafifletti. Üstelik YKS'ye giren adayların sınav harçlarını da belediye üstlendi. Aile bütçelerine doğrudan dokunan bu hamle, büyük takdir topladı. Dayanışma, sınav sabahı okulların önünde de sürdü. Sınav merkezlerinin kapısında heyecanla bekleyen ailelere ve öğrencilere sabahın erken saatlerinde kahvaltılık ikramlar dağıtıldı.

MEBGEM’le ücretsiz sınav hazırlığı

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren MEBGEM (Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi), bu yıl şube sayısını 3’e çıkardı. Merkezlerde 1.500’ün üzerinde öğrenci, hiçbir ücret ödemeden uzman eğitimci kadrosundan ders aldı. Merdiven altı kurslara ya da yüksek fiyatlı etüt merkezlerine bütçe ayıramayan aileler için MEBGEM, adeta bir can simidi oldu.

Eğitimin fiziki şartlarını iyileştirmek de listenin üst sıralarındaydı. İlçe genelindeki birçok okulun boya, badana ve tadilat işleri belediye ekiplerince tamamlandı. Okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak adına açılan Seyrek Anaokulu ise belediyenin bu alandaki kararlılığını simgeleyen kalıcı bir eser olarak ilçeye kazandırıldı.

"Geri adım atmayacağız"

Eğitim yatırımlarının kalıcı başarılar getireceğine inanan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu vizyonu temel bir belediyecilik görevi olarak tanımlıyor. Başkan Pehlivan, yürütülen çalışmaların arkasındaki felsefeyi şu sözlerle özetliyor:

"Eğitim desteklerini en az temizlik ya da altyapı hizmetleri kadar zaruri görüyoruz. İnsana yapılan yatırım, yarınlar için en büyük kazançtır. Çocuklarımızı anaokulundan alıp üniversite mezuniyetine kadar yalnız bırakmıyoruz. Maddi ve manevi hiçbir geri adım atmayacağız. Yarın Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Menemenli doktorlar, mühendisler, sanatçılar başarılarıyla göğsümüzü kabartacak. Kazanan Menemen olacak."

