Menemen Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki spor altyapısını yükseltmeye yönelik çalışmalara devam ediliyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kapalı spor salonlarında yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Salonlar baştan aşağı elden geçirildi!

Yenileme çalışmaları kapsamında kapalı spor salonlarında tahta zeminlere yenileme işleme uygulanırken, iç cephelerde tadilat ve boya-badana işlemleri yapıldı.

Daha güvenli ve konforlu spor alanları!

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sporun gelişimine katkı sunacak yatırımlara önem verdiklerinin altını çizerek, vatandaşların güvenle faydalanabileceği tesisler oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.